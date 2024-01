CorSport - Mazzarri pensa a due moduli alternativi al 4-3-3: ecco cosa ha in mente

Calcio Napoli - Difesa a tre come soluzione alternativa per risolvere i problemi del Napoli scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che svela come Walter Mazzarri stia pensando in futuro di cambiare volto alla squadra dal punto di vista tattico. Il cambiamento, per ovvi motivi, in quanto ci sono tanti infortuni ed assenze, non ci sarà subito contro la Salernitana bensì un po' più in là.

Nuovo modulo Napoli di Mazzarri

A differenza di quanto si dice, Walter Mazzarri non sta pensando al suo classico 3-5-2 ma ad altri due schemi sempre con la difesa a tre. Il primo è il 3-4-3 che comporterebbe l'uscita dall' undici titolare di una mezzala come Zielinski. L'altro schieramento tattico in mente al tecnico di San Vincenzo è il 3-4-2-1 secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.