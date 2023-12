CorSport - Mazzarri ha scoperchiato la pentola: il Napoli del Mulino Bianco non c’è più

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Walter Mazzarri e l'ambiente Napoli:

"Che ci sia un clima vagamente (?) appesantito, che sia finita la luna di miele, che dentro questo Napoli si sia rotto qualcosa, che improvvisamente ma neanche tanto quella foto da Mulino Bianco sia stata macchiata da interessi inconciliabili, che ora diventano divisivi: Mazzarri ha scoperchiato la pentola, rovesciandone poi il contenuto brutalmente sulla pelle degli eroi di ieri – 4 maggio 2023 per la conquista dello scudetto, 4 giugno 2023 per la celebrazione ufficiale – per alcuni dei quali già pare non ci sia un domani".