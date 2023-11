CorSport - Mazzarri ha restituito al Napoli tracce di saggezza perduta con Garcia. A Bergamo 90 minuti di buon senso

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato la prima vittoria di Walter Mazzarri di ritorno sulla panchina del Napoli. Il successo di Bergamo può già pesare molto per quanto riguarda la zona Champions.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"In un ora e mezza di sano buon senso, prendendo appunti del passato, con l’umiltà di chi non ha intenzione di ripetere la Storia ma di godersela, quel signore con le mani nel paltò e una calma che non gli è mai appartenuta, ha almeno restituito al Napoli tracce di saggezza perduta: non c’è la Grande Bellezza, quella che Luciano Spalletti – in tribuna – ha spalmato in Italia, e in Europa, e che non è replicabile, ma almeno è riemersa una consistenza caratteriale e una brillante normalità utile per rivedere la luce spentasi con Garcia".