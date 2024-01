CorSport - Mazzarri ha chiesto a De Laurentiis di prendergli Buongiorno: il retroscena

Calciomercato Napoli - Alessandro Buongiorno del Torino è il sogno proibito di Walter Mazzarri per la difesa del Napoli scrive questa mattina il Corriere dello Sport. L'allenatore lo avrebbe esplicitamente richiesto a De Laurentiis ed a tutta la squadra mercato degli azzurri.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"E poi, beh, ci sono i sogni. Cioè il sogno di Walter Mazzarri per rinforzare la difesa. La sua preferenza assoluta è per un vecchio pupillo: Alessandro Buongiorno, il capitano del Torino, un nome fatto e ripetuto continuamente a De Laurentiis, alla squadra mercato, al mondo azzurro intero.

Il suo ex allievo, 24 anni, sembra però destinato a rimanere un sogno proibito per il momento: il Toro a gennaio non ha intenzione di venderlo, è stato chiaro e insiste a ribadirlo a ogni occasione , e comunque la sua valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro".