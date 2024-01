CorSport - Mazzarri contro l’Inter non ripeterà l’errore di Sarri

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Mazzarri:

"Dopo aver battuto la Fiorentina, a Mazzarri non piace l’idea di fare la stessa fine di Sarri. Proprio nella semifinale di Supercoppa, l’allenatore di San Vincenzo è definitivamente uscito dai suoi imbarazzi e ha preso la strada che conosce meglio, la difesa a tre. Mazzarri non ripeterà l’errore di Sarri, che tiene sempre stretta la sua difesa a quattro.

Così stretta che quando l’Inter attaccava sulle fasce (dove domina in campionato) non aveva il tempo per scivolare da una parte all’altra tanto da lasciare a Darmian e Dimarco lo spazio, il tempo e la libertà per attaccare e giocare. Se il Napoli, come ha fatto con la Fiorentina, difenderà con cinque uomini e con due esterni (Mazzocchi e Mario Rui) che sono soprattutto due terzini, controllerà tutta la linea e non lascerà spazio alle ali di Inzaghi".