CorSport - Mazzarri cambia ancora: nuovo modulo con il Genoa, le scelte

Nuovo cambio modulo per la partita del Maradona contro il Genoa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che preannuncia un Napoli con il 4-3-3. Nell'ultimo match di campionato perso in casa del Milan, l'allenatore Mazzarri si era affidato al 3-5-2.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Le certezze esistono, ci mancherebbe. La prima: sabato non ci sarà Juan Jesus, perché il giallo a volte chiama il rosso, ed al brasiliano è successo. La seconda: ci sarà Mario Rui, che ha scontato la squalifica. La difesa a quattro è nelle corde di una squadra che segna poco, quasi niente, ma che sa come scovare i codici per avvicinarsi ad un’area di rigore, quella avversaria, altrimenti lontanissima.

E quindi, davanti, riecco Politano dall’inizio, con Kvara sull’altra corsia e il ballottaggio tra Simeone e Raspadori, entrambi opachi nelle ultime apparizioni ma comunque centravanti consistenti per fronteggiare l’assenza prolungata di Osimhen".