CorSport - Mazzarri aveva chiesto con insistenza un centrale: ecco perché ADL ha scelto di non spendere per Perez

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta un po' questa sessione di mercato invernale condotta dal Napoli. Gli azzurri non hanno preso un centrale difensivo dando fiducia invece a Ostigard che sembrava essere in partenza.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Nell’elenco dei nuovi manca un difensore, proprio l’acquisto che Mazzarri aveva chiesto con tremenda insistenza. Una scelta ragionata: De Laurentiis era pronto a investire su Dragusin, e così piuttosto che spendere 20 milioni per Nehuen Perez, affidabile ma non ritenuto un top, ha preferito confermare Ostigard in attesa dell’estate. Palla all’area scouting: il vuoto di Kim non è ancora stato colmato"