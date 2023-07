CorSport - Mavropanos primo obiettivo Napoli ma spunta anche un piano B dalla Premier League

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il primo obiettivo del Napoli per la difesa resta sempre il greco Mavropanos:

"I centimetri di Kostantinos Mavropanos (26 a dicembre) paiono una garanzia, rassicurano, e pure la sua spigliata intraprendenza: e comunque c’è sempre un però che induce il Napoli a starsene accomodato dentro una propria comfort zone, evitando assalti sconsiderati.

I ventidue milioni di euro che vorrebbe lo Stoccarda non costituiscono una preoccupazione, certo non sono dettagli, ma intanto si osserva, si allargano gli orizzonti, si studiano al video anche nuovi interpreti, si piomba di nuovo in Premier, per la precisione al West Ham, per capire se Nayef Aguerd. Però Mavropanos rimane il profilo di riferimento, almeno sino a questo momento".