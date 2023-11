CorSport - Mario Rui in campo solo nel 2024: le 4 soluzioni interne e l'elenco degli svincolati attenzionati

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport l'infortunio di Mario Rui proverà Mazzarri del terzino sinistro almeno per un mese e mezzo. Dunque niente alternativa a Olivera fino al 2024. Mazzarri sta pensando di adattare in quella zona uno tra Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus e Natan anche se c'è anche l'ipotesi di puntare su uno svincolato (Plattenhardt, Schulz e Rose).

Infortunio Mario Rui, tempi di recupero

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: