Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport alla fine la Lazio ha scelto di puntare su Pellegrini e non Mario Rui per l'out di sinistra:

"La soluzione estrema era legata al portoghese Mario Rui, in rotta con il Napoli e legato a Sarri, ma con 32 anni sulle spalle e alla ricerca di un triennale da 2 milioni a stagione. Meglio Pellegrini, 24 anni, laziale nell’animo e carico come una molla. Non vede l’ora di tornare a Formello. L’ha fortemente voluto".