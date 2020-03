CorSport - Manolas goleador, contro il Torino ha stabilito un record personale

Ultimissime Napoli - Uno, due e record in campionato. Dopo il gol realizzato ieri al San Paolo con il Torino, Kostas Manolas è riuscito a tagliare un traguardo personale: 3 reti in serie A, mai così tante da quando gioca in Italia. Per la precisione: con la Roma, dal 2014 al 2019, il difensore greco aveva infatti raggiunto massimo quota 2, fermo restando il poker complessivo calato nel 2017-2018 in virtù di un doppio colpo in Champions (tra cui la celebre griffe d’autore con il Barça, attuale avversario del Napoli, che valse la semifinale ai giallorossi). In questa stagione, la prima in maglia azzurra, Manolas ha segnato anche con la Juve e il Brescia, oltre che con il Toro. E ora, caccia al primato personale assoluto tra campionato e coppe varie: 5 gol, stabilito ai tempi dell’Olympiacos (2013-2014, 3 in Super League greca e 2 in Champions).