CorSport - Lunga telefonata di ADL a Mazzarri dopo Torino-Napoli: la ricostruzione

Calcio Napoli - Walter Mazzarri non rischia ha dichiarato a chiare lettere Mauro Meluso ieri nel post gara di Torino. La posizione del tecnico non è in discussione nonostante il rendimento deludente da quando ha preso il posto di Rudi Garcia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di in colloquio avvenuto tra il tecnico ed il presidente De Laurentiis che si trova attualmente in Spagna.

Mazzarri rischia esonero?

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri c'è stato un colloquio telefonico tra Mazzarri e De Laurentiis. I due hanno chiacchierato per 30 minuti, ma non c'è stato uno scossone. Mazzarri resta saldo sulla panchina a meno che non sia lui stesso a voler gettare la spugna dando le dimissioni.