CorSport - Lukic in pole per il Napoli: defilati altri tre nomi per il centrocampo

Calciomercato Napoli - Il Napoli oltre a Hamed Junior Traorè farà un altro acquisto nella zona nevralgica del campo. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sono tanti i profili seguiti dall'area scouting degli azzurri, ma c'è una vecchia conoscenza della serie A che stuzzica non poco Mazzarri: Sasa Lukic.

Interesse Napoli Sasa Lukic

Come si legge sul Corriere dello Sport, Lukic sta ormai scalando le gerarchie delle preferenze per quanto riguarda il centrocampo. Si può dire sia lui il numero uno in questo momento anche perché il serbo ha giocato davvero poco finora e tornerebbe volentieri in Italia dove riabbraccerebbe Mazzarri che lo ha allenato al Torino: