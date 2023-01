CorSport - Lukaku titolare con il Napoli: Inzaghi lancia un indizio sulla strategia gara da adottare

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport la presenza di Romelu Lukaku dal primo minuto contro il Napoli è un indizio chiaro sulla strategia di gara che l'Inter ha intenzione di adottare questa sera.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Lukaku c’è: 131 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal match in casa della Lazio dello scorso 26 agosto, sarà titolare. E Big Rom in campo dall’inizio contro il Napoli è anche un indizio sul tipo di partita che Inzaghi ha progettato. Il bomber belga, infatti, è l’unico attaccante della sua rosa che ha la profondità come caratteristica del suo gioco e che, di conseguenza, sa sfruttare gli spazi alle spalle della difesa avversaria. Insomma, il segnale è che l’Inter farà una partita di attesa, dunque compatta e attenta dietro, ma pronta a ripartire una volta recuperato il pallone, nella speranza di cogliere il Napoli con la guardia scoperta"