CorSport - Lozano ha deciso dove giocare l'anno prossimo: il retroscena

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Lozano? L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela quale è al momento il destino dell'attaccante messicano nel Napoli.

"Ne mancano tre e poi verrà il futuro, nel quale ognuno andrà a leggere a modo suo: Hirving Lozano ha già cominciato a farlo e, all’improvviso, ha riscoperto il desiderio di starsene a Napoli, lasciando che un «grande club» resti ipotesi successiva. I quaranta milioni per il suo acquisto, il più costoso prima che comparisse Osimhen, sono diventati per un po' un tormento ma il Lozano dell'anno scorso e anche quello di alcuni scorci di questa stagione per lui disgraziata - si è rivalutato e adesso insegue un'affermazione totale, in un ruolo che gli appartiene e che sente esattamente suo. L'idea nuova è un anno a sinistra, la corsia che gli è stata spesso occupata da Insigne"