CorSport - Lobotka torna al centro del Napoli: deve solo darsi una spolverata sulle spalle

Notizie calcio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si focalizza sul ruolo che avrà Stanislav Lobotka nel Napoli di Mazzarri. Dopo le difficoltà nella gestione Garcia, ci si augura che Lobotka possa tornare ad essere il perno della mediana azzurra:

«Non conosco la Storia» disse il signor Rudi Garcia. Bocciato alla dodicesima. Ora Lobotka deve solo darsi una spolveratina sulle spalle, rivedere il suo calcio, palleggiare tanto in quel 4-3-3 che è un inedito per Mazzarri. Somiglierà a qualcosa che gli è caro, il modulo dello scudetto, tenterà di riprodurlo, e lui con Anguissa e con Zielinski, i compari della metà campo, dovrà ragionare o decorare, magari anche con l’aiuto di Rrahmani, al quale essendo venute meno le coperture, sono comparsi i capelli bianchi. Lesson one: ritrovare il Napoli dei saggi, in senso calcistico però, quelli che sanno cosa fare del pallone, dove distribuirlo, come ripartire (anche dal basso, certo).