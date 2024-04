CorSport - Lo stacco di Osimhen con il Monza non è da record: lo scorso anno fece meglio, il dato

La prodezza di Victor Osimhen contro il Monza racchiude tutto lo strapotere fisico di questo attaccante. Si è alzato a 2 metri e 23 centimetri per andare a colpire di testa il traversone proveniente dalla destra dell'area di rigore. Osimhen non è nuovo a queste giocate come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Quanto è saltato in alto Osimhen in Monza Napoli

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sullo stacco di osimhen contro il Monza: