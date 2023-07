Lo Celso-Napoli, affare in salita: tre club davanti agli azzurri

Calciomercato Napoli - Si complica la pista Lo Celso per il Napoli. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul centrocampista argentino ci sarebbe una folta concorrenza da battere per gli azzurri. In pole c'è il Betis ma occhio anche ad altre due squadre.

Interesse Napoli per Lo Celso

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: