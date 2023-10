CorSport - Lindstrom oggetto misterioso del Napoli: pagato 25 milioni per giocare solo 100 minuti

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Jesper Lindstrom. Il quotidiano definisce l'ex Eintracht Francoforte come un oggetto misterioso pagato ben 25 milioni dal Napoli. Finora il danese ha giocato davvero poco e non sembra essersi ancora definitivamente ambientato.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport:

"Nessun gettone in Champions. Fuori a Braga e con il Real, dicevamo, a dispetto delle 7 consecutive della stagione precedente a Francoforte, andata degli ottavi con il Napoli compresa (al ritorno era infortunato). L’investimento più ricco dell’estate, insomma, è stato finora più che altro un sostituto di extralusso: quattro partite su sette non le ha guardate in tv ma dalla panchina. In attesa che Garcia ritenga completo il suo inserimento negli schemi e nei meccanismi. Jesper è arrivato il 29 agosto: magari tra un po’ avrà più occasioni come sperava. E Adl vedrà fruttare l’investimento dell’anno".