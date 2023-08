Calcio Napoli - Il nome di Jesper Lindstrom è certamente uno di quelli graditi al Napoli per dare un'alternativa offensiva a Rudi Garcia. il calciatore dell'Eintracht Francoforte è un jolly offensivo che può essere dunque utilizzato in più zone di campo. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il nome di Lindstrom è già da molto tempo nel database Napoli. C'era ancora Giuntoli quando il nome del danese venne segnalato.