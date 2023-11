CorSport - Le scelte di Inzaghi per il derby con il Napoli: assenza importante in difesa

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le possibili scelte di mister Filippo Inzaghi in vista del derby contro il Napoli:

"Sarà Boulaye Dia a guidare l’attacco della Salernitana contro il Napoli. Il senegalese, non convocato per la partita di Coppa Italia con la Sampdoria perché affaticato, sarà sabato in campo dal primo minuto nel derby. Pippo Inzaghi fa molto affidamento sull’ex Villarreal, che nelle ultime due gare ha segnato una doppietta contro il Cagliari e sfiorato due gol contro il Genoa.

Contro il Napoli mancherà lo squalificato Gyomber e la coppia di centrali difensivi potrebbe essere composta da Fazio e Pirola. Sugli esterni, a destra uno tra Bronn e Daniliuc mentre dalla parte opposta il favorito è Mazzocchi, che sembra in vantaggio su Bradaric. A centrocampo rientrerà Lassana Coulibaly, tenuto in panchina contro la Samp. Nel ruolo di play dovrebbe giocare Bohinen".