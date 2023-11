CorSport - Le scelte di Garcia per la Salernitana: possibile una mini rivoluzione

Calcio Napoli - Da sabato in poi c'è un mini tour de force per il Napoli che dovrà giocare contro Salernitana, Union Berlino ed infine Empoli. Logico dunque che Rudi Garcia stia pensando a qualche novità di formazione per far riposare chi finora non lo ha mai fatto. Stando a quanto si legge stamattina sul Corriere dello Sport, l'allenatore francese starebbe pensando a qualche cambio nell'undici titolare.

Probabile formazione Napoli con la Salernitana

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, in difesa potrebbero rivedersi dal primo minuto Ostigard e Juan Jesus. Il brasiliano è rientrato a pieno regime in gruppo dopo l'infortunio. A centrocampo certo il rientro di Anguissa mentre potrebbero riposare uno tra Zielinski e Lobotka con Cajuste, Gaetano ed Elmas che scalpitano. In attacco dovrebbe spuntarla ancora Raspadori. Sull'out sinistro difensivo Olivera appare in vantaggio su Mario Rui. Occhio poi anche a Lindstrom che potrebbe essere la sorpresa di giornata.