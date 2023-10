CorSport - Le scelte di Garcia: due dubbi di formazione per il francese

Calcio Napoli - Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Rudi Garcia avrebbe solo due dubbi di formazione riguardo l'undici da mettere in campo domani sera al Maradona contro il Milan.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo le scelte di Garcia:

"Dicevamo: in porta ci sarà Meret; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e uno tra Olivera e Mario Rui; centrocampo con Lobotka, Zielinski e uno tra Elmas e Cajuste; e poi il tridente Politano-Raspadori-Kvara. Con Jack reduce dal gol decisivo di Berlino e in netto vantaggio su Simeone per fare il centravanti".