CorSport - Le quattro alternative a Dragusin valutate dal Napoli per la difesa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive quali sono le alternative che sta valutando il Napoli qualora fallisse l'assalto a Dragusin del Genoa:

"Alternative: per la difesa sono stati fatti tentativi per Merih Demiral, 25 anni, turco ex Juve e Atalanta che in estate è stato ricoperto d’oro dall’Al-Ahli; per i giapponesi Ko Itakura del Gladbach (26 anni) e Takehiro Tomiyasu (25) dell’Arsenal; per Jean-Clair Todibo (24), francese del Nizza che piace anche al Tottenham"