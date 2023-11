CorSport - Le prossime 3 gare diranno se Mazzarri è qui per salvare il salvabile oppure per rimettere il Napoli al posto giusto

Napoli calcio - Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport scrive che le gare contro Real madrid, Juventus e Inter diranno se Mazzarri è qui per salvare il salvabile o piuttosto per rimettere le ambizioni azzurre al posto giusto:

"Contro Inter e Juve il Napoli non può concedere agli avversari il controllo della gara. In questo senso la trasferta madrilena di mercoledì contro il Real rappresenta una prova generale. Nella quale il Napoli misurerà contro una squadra di peso internazionale, ancorché falcidiata dagli infortuni, la sua capacità di imporre il suo gioco. Il risultato conta relativamente, poiché la qualificazione azzurra poggia soprattutto sulle gare successive di Champions.

Ma se il Napoli tiene botta al Real, può sperare di farlo anche nelle due gare decisive di campionato. Nelle quali, come abbiamo già detto, si capirà se Mazzarri è qui per salvare il salvabile o piuttosto per rimettere le ambizioni azzurre al posto giusto".