CorSport - Le pretese di Conte per firmare con il Napoli: niente bonus, novità sulla clausola

De Laurentiis e Conte hanno voglia di lavorare insieme anche se devono trovare un punto d'incontro dal punto di vista contrattuale. L'operazione, compreso lo staff tecnico, sarebbe sui 20 milioni per tre anni si legge sul Corriere dello Sport che non esclude però anche la soluzione del biennale con opzione. La novità però è nei dettagli contrattuali oggetto di trattativa tra le parti. Spunta una novità rispetto agli accordi, per esempio, con Spalletti e Sarri.

Offerta del Napoli a Conte

Napoli - Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra Conte e De Laurentiis: