Le eventuali squalifiche Zaniolo, Tonali e Fagioli varranno anche all'estero: cosa prevedono le norme

Serie A - Le eventuali squalifiche di Tonali, Zaniolo e Fagioli varranno anche all'estero? Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport riguardo questo aspetto:

"Se vieni squalificato in Italia, paghi anche oltre confine. È quanto accaduto ad esempio a Fabio Paratici, ds del Tottenham inibito per 30 mesi a causa delle note questioni juventine legate al “sistema plusvalenze”. Dopo il secondo grado endofederale, la Corte d’Appello della Federcalcio, le sentenze sono considerate esecutive in ambito Uefa e Fifa. Serve soltanto una comunicazione, che di solito avviene piuttosto rapidamente, per fare in modo che Nyon e Zurigo siano informate da Roma. E a quel punto un tesserato è bandito a tempo da ogni federazione"