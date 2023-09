CorSport - Le cinque ombre che si allungano su Garcia: cosa non convince del Napoli

Calcio Napoli - "Il Napoli è stato inghiottito da una serie di contraddizioni e da cinque ombre che improvvisamente si sono allungate ovunque , scudetto incluso" scrive questa mattina il Corriere dello Sport che analizza cosa non è andato nel match contro la Lazio dove è arrivata la prima sconfitta contro la Lazio.

Perchè il Napoli ha perso con la Lazio?

La prima causa secondo il Corriere dello Sport è la linea difensiva kamikaze e coperture fantasma. La rete che porta allo 0-1 laziale nasce da zero pressioni su Cataldi e nessuna opposizione su Felipe Anderson. Poi c'è Lobotka finito nei margini del gioco da basso. Spazio poi anche per Raspadori nell'analisi del Corriere dello Sport che lo definisce un talento condizionato con Garcia che lo inserisce ad ogni costo. E poi gli ultimi due capi d'accusa, se vogliamo chiamarli così, per quanto riguarda la difesa orfana di Kim e con l'apprendista Natan ancora mai in campo e la confusione sui cambi dove l'allenatore, contro la Lazio, ne ha fatto solo 4 in corsa senza utilizzare l'ultimo slot.