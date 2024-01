CorSport - Lazio-Napoli da anticalcio: 90' di un'impietosa involuzione di due squadre. Un pari senza futuro

Napoli Calcio - Ci va giù pesante l'edizione odierna del Corriere dello Sport nel commentare lo 0-0 tra Lazio e Napoli di ieri sera allo stadio Olimpico. Una gara davvero brutta e senza alcun tipo di emozioni in campo.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Questa è la cronaca di una partita di (anti)calcio così brutta che più brutta non si può. Questi 90 minuti costituiscono l’impietosa rappresentazione dell’involuzione di massa della Lazio e del Napoli, d’una domenica in cui incrociandosi - così per caso - i campioni d’Italia e i loro vice hanno dimostrato come sia passato veloce il tempo e come i rispettivi miracoli della passata stagione, quello di Spalletti che vale la Storia e quello di Sarri che ha un suo peso, siano stati adagiati dentro un pomeriggio triste.

Questo è uno 0-0 (apparentemente) senza futuro, nonostante la Champions League si intraveda (e non sia neppure distante) perché sta dentro un’ora e mezza che sa di niente - non di tecnica, non di tattica - e che viene raccontato dalle inesorabili statistiche: il primo e unico tiro (?) in porta arriva al 75', dopo un’ora e un quarto quasi strazianti".