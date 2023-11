CorSport lancia l'allarme: Garcia metta mano su due aspetti, c'è un sospetto

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport suona il campanello d'allarme per il Napoli nonostante la vittoria nel derby contro la Salernitana:

"Dispiace suonare l’allarme come Cassandre, mentre la classifica pure autorizza ogni illusione. C’è da mettere mano alla tattica, ma soprattutto alla testa. Perché la squadra di Garcia non mostra una condizione atletica insufficiente, ma una confusione mentale e un disordine collettivo. Dietro i quali si legge in controluce lo smarrimento e il senso di solitudine di chi non si percepisca parte di un gruppo coeso che parla, calcisticamente, la stessa lingua".