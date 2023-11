CorSport - La vera novità di Mazzarri si è vista dopo gol Atalanta. È una sveglia, non una guarigione completa

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato la vittoria del Napoli su un campo ostico come quello dell'Atalanta. Walter Mazzarri ha iniziato dunque con il botto il suo ritorno sulla panchina degli azzurri.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport sulla vittoria del Napoli a Bergamo:

"C’è qualcosa di nuovo oggi nella testa del Napoli. Ma se lo cerchi nella vittoria, rischi di illuderti. Perché la vittoria in una gara equilibrata è sempre bugiarda, tanto più se, come ieri, è propiziata da un clamoroso scivolone del portiere atalantino Carnesecchi. La novità sta nel fatto che ciascuno torna a giocare per gli altri.

Lo vedi dalla reazione all’errore: Kvara perde la palla e corre precipitosamente nella sua area a fermare il contropiede bergamasco. Lobotka sbaglia un appoggio e si riposiziona in diagonale al centro del gioco. Mazzarri vuol dire già coraggio, solidarietà, empatia, dopo una fase di maledetto solipsismo. È una sveglia, non una guarigione completa".