CorSport - La Reggina "tenta" Sirigu: offerto contratto di un anno e mezzo

Calciomercato Napoli. Il futuro azzurro di Salvatore Sirigu resta in bilico: il portiere ancora non ha trovato spazio in stagione con Spalletti ed è al centro di vari rumors di mercato dopo il possibile ritorno a Napoli di Contini.

Sirigu, offerta dalla Reggina

Della situazione di Sirigu ne ha parlato anche il Corriere dello Sport, che ha specificato che sul portiere c'è la Reggina (oltre al Cagliari):

Per la porta la società valuta anche Salvatore Sirigu (35), in scadenza col Napoli e la proposta della Reggina di un anno e mezzo di contratto e un posto da titolare potrebbero allettarlo.