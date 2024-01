La reazione di De Laurentiis al fischio finale di Torino. Aveva ordinato il ritiro immediato poi il dietrofront parziale: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena su quanto è accaduto subito dopo il fischio finale di Torino-Napoli che ha visto gli azzurri soccombere ai padroni di casa per 3-0. Una prestazione davvero incolore della squadra di Mazzarri che il presidente Aurelio De Laurentiis non ha accettato in alcun modo dalla Spagna.

Torino Napoli 3 0, la reazione di De Laurentiis

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, De Laurentiis dalla Spagna aveva ordinato il ritiro immediato per la squadra. Poi, successivamente, la decisione presidenziale è stata modificata. Motivo? In vista della trasferta lunga di Supercoppa, tra oggi e domani verrà stabilita la durata reale di questo ritiro. Secondo il quotidiano, durerà fino al derby contro la Salernitana. La squadra si allenerà a Castel Volturno per poi alloggiare nel solito hotel di Pozzuoli.