Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive le possibili scelte di Gattuso per domani: "In porta ulteriore conferma per Opsina, e in difesa (ai lati) – oltre allo stacanovista Di Lorenzo – Hysaj potrebbe rilavare Mario Rui. Centrocampo con Demme da valutare (non si ferma da un po’), pronto Bakayoko e con lui Elmas e Zielinski"