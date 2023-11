CorSport - La maledizione del terzino sinistro colpisce anche Mario Rui: Napoli chiamato ad una scelta

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport c'è una vera e propria maledizione che storicamente colpisce il Napoli sui terzini sinistri. L'ultima vittima è il portoghese Mario Rui che rientrerà solo nel 2024:

"È una storia ricorrente, che si ripete: per un bel po’, da quelle parti, il Napoli ha dovuto confrontarsi con l’emergenza, accadde dopo l’infortunio di Ghoulam e i suoi ripetuti interventi; e ancora prima, decennio scorso, immediatamente dopo l’addio di Mazzarri e l’arrivo di Benitez, fu necessario invece inventarsi un mercato last minute, a campionato in corso, che finì per costringere l’allenatore spagnolo ad aprire la propria agenda e coprire il vuoto (ma nella circostanza a destra), con Anthony Reveillere. C’è un virus sulle zone laterali…"