CorSport - La Juve ha in pugno Samardzic: affare in stile Locatelli con l'Udinese

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport, la Juventus sente di avere in pungo Lazar Samardzic:

"La Juve sente di averlo in pugno e in questo senso ha la parola del signor Mladen, il papà-agente del ragazzo; un osso duro, ormai lo sanno tutti, capace in estate di strappare un contratto già pronto con l’Inter.

Gli azzurri, viceversa, avevano trovato un principio di accordo con l’Udinese: 20 milioni più 5 di bonus. La Signora può pareggiare l’offerta ma con un pagamento dilazionato come fece con il Sassuolo per Locatelli: il dt Giuntoli in questo momento non dispone del cash che invece il suo ex presidente De Laurentiis potrebbe subito riversare nelle casse di Pozzo. Anche alla luce della situazione relativa all’indice di liquidità (oltre a Ranocchia si valuta l’addio di Kean), la Juve preferirebbe congelare l’affare Samardzic per l’estate"