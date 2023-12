CorSport - La gara con il Frosinone sa di trappola, poi un calendario in apnea: Mazzarri ha un'amabile ossessione

Notizie calcio. Questa sera il Napoli sarà impegnato in Coppa Italia contro il Frosinone, gara valida per gli ottavi di finale. Si tratta di una sfida che apre un nuovo ciclo di ferro per la squadra di Mazzarri, che nei prossimi mesi dovrà alternarsi tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e l'ottavo di Champions contro il Barcellona.

Ecco il commento del Corriere dello Sport:

C’è prima questa serata, che sa di trappola, e poi verrà (ben) altro: la Roma, sabato, in una antivigilia che profuma di Champions; il Monza un po’ prima di San Silvestro e il Torino subito dopo che sarà passata la Befana; eventualmente i quarti di Coppa Italia e poi, tutte d’un fiato, la Salernitana, la trasferta a Riyad, quell’incrocio romantico con Sarri all’Olimpico, il Verona e un salto a San Siro, con il Milan, il Genoa e poi il Barça, in tutta la sua imponenza, da accogliere come si conviene a chi di fatto è «più che un club» e pure più di un’amabile ossessione per Mazzarri.