CorSport - La contromossa di Motta per arginare le avanzate di Di Lorenzo

Calcio Napoli - Come si legge stamattina sul Corriere dello Sport, Thiago Motta avrebbe pensato ad una contromossa per bloccare Di Lorenzo:

"Passiamo all’eventuale seconda opzione: non dimenticando come sulla fascia destra il Napoli abbia Di Lorenzo che sale in continuazione per sovrapporsi all’esterno alto, Thiago potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di aggiungere un centrocampista a scapito di un esterno alto, si intende. Certo, come tante volte è accaduto nel precedente campionato quando su uno dei due lati si sono alternati Soriano, Ferguson ed Aebischer. E questo per garantire un maggiore equilibrio al Bologna. Se ciò dovesse di nuovo succedere, la sensazione è che finirebbe per essere Karlsson a dover restare fuori".