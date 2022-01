CorSport - L'Inter sa che il Napoli è un pericolo da scansare. Gli azzurri possono cullare un sogno senza avere troppi rimpianti per i punti persi

Napoli calcio - "Anche l'Inter sa che questo Napoli è un pericolo da scansare". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che rende merito agli azzurri per l'ottimo cammino tenuto in questo gennaio.

"È inutile guardarsi dietro e ripensare a ciò ch’è stato lasciato per strada - le sconfitte con Empoli e Spezia - o alle coincidenze un po’ beffarde del destino; e non c’è motivo neppure di starsene lì, avvolti nel rimpianto di un’illusione evaporata così, al sabato sera e al minuto 90’ per «colpa» di Dzeko, di una Inter-Venezia che avrebbe potuto ridisegnare orizzonti infiniti: quando Napoli-Salernitana se ne va, e arricchisce gli archivi, ciò che ha un valore inestimabile è la prospettiva dalla quale si può cullare un sogno, che ha varie sfumature d’azzurro. Lo sa anche l’Inter, adesso, che questo Napoli è un pericolo da scansare, figurarsi il Milan, la Juventus e l’Atalanta. Forse è il raggiungimento di una straordinaria normalità".