CorSport - L'egemonia tecnico-tattico del Napoli scudettato è in archivio. Ci sono problemi grandi: contro le big il deficit si paga

Calcio Napoli - Nonostante la vittoria nel derby contro la Salernitana, il Corriere dello Sport è piuttosto severo nei confronti del Napoli di Garcia. Ecco cosa scrive Alessandro Barbano nel suo editoriale:

"Perché quei problemi ci sono tutti, a volerli vedere. E non sono piccoli. Se dopo il vantaggio, il Napoli rinuncia ad affondare e a tenere il controllo del gioco e si fa schiacciare da un pressing artigianale e raffazzonato come quello della Salernitana, se la costruzione dal basso risulta impossibile il più delle volte perché non c’è nessun compagno che riesca a sottrarsi alla marcatura a uomo degli avversari, se nei disimpegni e perfino in copertura difensiva si notano errori marchiani, se talenti assoluti come Kvaratskhelia regrediscono tatticamente o s’incaponiscono nella soluzione personale di fronte alla difficoltà di giocare di sponda, vuol dire che l’egemonia tecnico-tattica del Napoli scudettato è già in archivio. Contro squadre più attrezzate questi deficit si pagano".