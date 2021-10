CorSport, l'editoriale di Zazzaroni: "Allegri con Osimhen potrebbe essere più ambizioso"

Serie A - Se Allegri avesse Victor Osimhen, la sua Juve potrebbe essere più ambiziosa. E' questo il pensiero di Ivan Zazzaroni nell'editoriale in edicola questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport.

"La Juve ha giocato la partita che non le riusciva da almeno un mese e mezzo - scrive Zazzaroni - raramente la Juve ha messo più uomini nell’area piccola riducendo la quota pericoli. Se davanti avesse uno come Osimhen o Leao o Abraham (non esco dal nostro campionato) Allegri potrebbe fare ragionamenti molto più ambiziosi"