Calcio Napoli - Buone notizie per quanto riguarda il rientro in campo di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport:

"Si vedrà, presto. E nel frattempo Khvicha lavora per accorciare i tempi, per ritrovare il calcio e dare un segnale, un cenno sin dalle prime scene della sua seconda stagione italiana. Con vista sulle qualificazioni all’Europeo, una missione storica per la Georgia: sarebbe la prima volta per la sua Nazionale, la prima partecipazione".