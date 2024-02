CorSport - Kvaratskhelia può superare i gol della stagione d'esordio! Osimhen è una furia da quando è rientrato

Ultime notizie SSC Napoli - L'erba del Mapei Stadium è sempre più verde per Osimhen e Kvaratskhelia. Un anno dopo lo show di Reggio Emilia, il Napoli torna ad aggrapparsi ai suoi campioni. Ne parla il Corriere dello Sport.

Fa notizia il contemporaneo risveglio: tripletta per Osimhen, doppietta per Kvaratskhelia.

"Osimhen è una silente furia da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa, sta lasciando parlare solo il campo. Il nigeriano è l’arma in più di Calzona, al Mapei ha trascinato pubblico e compagni rivelandosi sensibile mattatore per il settore ospiti. Kvaratskhelia,fa otto gol in campionato. Ha tutto il tempo per superare i dodici dello scorso anno. A Reggio Emilia gioca sul velluto nonostante la pioggia"