CorSport - Koulibaly-Man City, entro domani ADL attende una risposta definitiva: il patron si fa forte dell'interesse PSG

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ma il Napoli è in cerca di altre risposte, che tra oggi e domani potrebbero arrivare da Fali Ramadani, il procuratore di Koulibaly (ma anche di Ünder) che se ne è stato due giorni in Inghilterra, a Manchester per la precisione, a intuire quali siano le reali intenzioni del City per senegalese. De Laurentiis non scende al di sotto dei settanta milioni (ne vorrebbe anzi di più) e ora sa anche che, eventualmente, ci sarebbe comunque il Psg pronto ad accomodarsi intorno ad un tavolo per farsi una chiacchierata all’ombra del K2.