CorSport - Koulibaly attende notizie da Barcellona: ecco quando il suo agente si vedrà con ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio alla vicenda legata al futuro di Kalidou Koulibaly. Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda un possibile rinnovo con il Napoli. Sullo sfondo ci sarebbe il Barcellona.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Ecco: Kalidou è già rientrato in Francia, è a casa, e probabilmente anche lui è incuriosito dall'esito dell'Assemblea del Barça in agenda giovedì. Il suo manager, Fali Ramadani, è tra l'altro stato in Italia da lunedì a giovedì: Milano e poi Roma mercoledì, a un passo da De Laurentiis, senza però incontrarlo. L'idea? Si farà vivo quando avrà notizie interessanti da comunicare: un'offerta vera. Anche il Psg e il Chelsea hanno chiesto info, ma il flirt più concreto e datato è quello con Xavi. Con il Barcellona".