CorSport - Kim-Napoli, oggi le visite mediche poi primo allenamento a Castel di Sangro

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'arrivo in azzurro del difensore Kim Min jae dal Fenerbahce al Napoli. Oggi potrebbe essere la giornata giusta per vederlo già a disposizione di Luciano Spalletti.

Kim-Napoli: oggi l'annuncio?

Come si legge sul Corriere dello Sport, il Napoli ha pagato la clausola rescissoria da 20 milioni. Sistemati anche gli ultimi dettagli burocratici con l'entourage del difensore che oggi è atteso a Roma per svolgere le visite mediche di rito. Successivamente si trasferirà a Castel di Sangro per conoscere Luciano Spalletti ed i suoi nuovi compagni di squadra.