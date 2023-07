CorSport - Kim ha fatto guadagnare al Napoli 93mila euro al giorno

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato un curioso calcolo sulla cessione di Kim al Bayern Monaco. Il Napoli, secondo indiscrezioni, dovrebbe guadagnare da clausola circa una cinquantina di milioni:

"Dal 27 luglio 2022, giorno dell’annuncio, ad oggi, ovvero da quando comincia ad essere valida la clausola (fino al 15 luglio) sono passati esattamente 339 giorni ai quali poter allegare 31,5 milioni di euro, la differenza tra quanto il Napoli ha speso per pagare a sua volta la clausola al Fenerbahce (18,5 milioni di euro) e quanto il Bayern andrà ad investire per consegnarlo a Tuchel (50 milioni). In questo intervallo minuscolo, che è sembrato immenso, il Napoli ha guadagnato ogni giorno poco meno di 93mila euro"