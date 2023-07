CorSport - Karlsson piace molto anche alla Lazio

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport il primo nome che il Napoli ha in mente, in caso di cessione di Lozano, sarebbe quello di Karlsson dell'AZ:

"E poi, davanti, in ballottaggio con Politano o con Kvara, fascia destra o anche sinistra, ci sarebbe la voglia di credere in Jesper Karlsson (25 a giorni), esterno svedese dell’Az che piace parecchio pure alla Lazio, che gli algoritmi avvicinano parecchio a Lozano, che lasciano sospettare un avvicendamento naturale e rassicurante".