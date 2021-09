CorSport - Italiano ritrova Nico Gonzalez ma c'è un dubbio in difesa per domenica contro il Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla Fiorentina: "Fiorentina soprattutto con l'atteso rientro di Nico Gonzalez che a Udine ha scontato il turno di squalifica successivo all'espulsione per proteste rimediata contro l'Inter: l'argentino va a riformare la coppia meraviglia con Vlahovic che un pensiero per Spalletti lo è di sicuro. Nel segno della continuità il centrocampo, anche perché Pulgar è recuperato ma sarà oggetto di attente valutazioni: Torreira tra Bonaventura e Duncan (convocato dal Ghana un anno dopo l’ultima volta) è la formula che convince, però occhio ad Amrabat. Italiano si prenderà tutto il tempo possibile per decidere la composizione della difesa, dove Milenkovic è il punto fermo, mentre al solito Quarta, Igor e Nastasic si contenderanno il posto accanto al serbo. Scelta decisiva: serve per provare a bloccare l'irresistibile Osimhen di questo inizio di stagione".