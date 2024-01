CorSport - Italiano potrebbe optare per un modulo nuovo contro il Napoli

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Italiano potrebbe schierare un modulo a sorpresa nel match di Supercoppa contro il Napoli:

"Il dubbio più grande di formazione che Italiano si porterà dietro fino a giovedì mattina riguarda quello legato al modulo: rispetto alla sfida di campionato contro l’Udinese, infatti, esiste anche la possibilità che il tecnico possa scegliere di affidarsi di nuovo al 3-4-1-2 visto in Coppa Italia con il Bologna, alla luce delle evidenti falle difensive emerse nel match coi friulani. Scontato il ritorno dal 1’ di Arthur in regia e di Milenkovic in difesa".